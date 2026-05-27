Piazza Affari: andamento sostenuto per Amplifon

(Teleborsa) - Avanza la società leader nelle soluzioni uditive , che guadagna bene, con una variazione del 2,26%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di Amplifon subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Le implicazioni tecniche di breve periodo della big degli apparecchi acustici suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 10,97 Euro e supporto visto a quota 10,73. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 11,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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