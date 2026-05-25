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In evidenza Amplifon sul listino di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Amplifon sul listino di Piazza Affari
Rialzo per la società leader nelle soluzioni uditive, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,17%.
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