Amplifon: Kepler alza il giudizio a Buy e il target a 13,50 euro dopo aumento di capitale, titolo in rally

(Teleborsa) - Gli analisti di Kepler Cheuvreux
definiscono "a sorpresa" la mossa di Amplifon
, che lo scorso giovedì ha completato un aumento di capitale
da 453 milioni di euro per finanziare parzialmente l’acquisizione di GN Hearing.
La parte restante dell’operazione sarà coperta tramite debito, al netto delle 56 milioni di azioni che saranno consegnate a GN al closing.
Secondo la banca d’affari, l’operazione è stata eseguita a livelli di valutazione bassi, ma ha il merito di ridurre in modo significativo l’incertezza su tempi e dimensione dell’aumento di capitale, elemento che aveva tenuto gli investitori in attesa.
Pur riconoscendo che l’operazione su GN resta soggetta a rischi di esecuzione, Kepler ritiene che le attuali valutazioni offrano un profilo rischio/rendimento interessante. Sulle stime preliminari, Amplifon scambierebbe a circa 10x gli utili 2027 su base fully diluted, contro i multipli mid-to-high teens dei principali peer Demant e Sonova.
La banca ha quindi alzato la raccomandazione a "Buy" e portato il target price a 13,50 euro, riflettendo parametri DCF meno penalizzanti a stime invariate.
Il titolo Amplifon brilla a Piazza Affari con un +3,19% dopo la revisione al rialzo della banca d’affari.