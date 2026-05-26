Piazza Affari: andamento rialzista per Amplifon
(Teleborsa) - Balza in avanti la società leader nelle soluzioni uditive, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amplifon, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo della big degli apparecchi acustici sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 11,06 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 10,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,31.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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