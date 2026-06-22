Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 19/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 giugno
Performance infelice per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata del 19 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6.334. Rischio di eventuale correzione fino al target 6.241. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6.428.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)