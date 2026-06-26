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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 25/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Balza in avanti l'Eurostoxx 50, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,85%.

L'analisi di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 6.314 e supporto a 6.218. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 6.411.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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