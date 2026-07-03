Milano 9:11
52.767 +0,65%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 9:11
10.693 +0,38%
25.797 +0,84%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 2/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 2/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio

Balza in avanti l'Eurostoxx 50, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,24%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.407. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.268. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.546.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```