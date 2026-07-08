Milano 10:57
51.640 -1,55%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 10:57
10.504 -1,51%
Francoforte 10:57
24.903 -2,21%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 7/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Seduta in ribasso per l'Eurostoxx 50, che porta a casa un decremento dell'1,22%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6.394. Primo supporto visto a 6.264. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6.208.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```