Milano 17:35
52.797 -0,10%
Nasdaq 19:07
30.225 -0,60%
Dow Jones 19:07
51.713 +0,29%
Londra 17:35
10.438 +0,72%
Francoforte 17:35
25.140 +0,62%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 giugno

Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un +0,09%.

Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,4186. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,4122. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,425.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```