Milano 11:19
50.230 -0,07%
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Dow Jones 9-giu
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Londra 11:19
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Francoforte 11:19
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 9/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 9/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3962, mentre il primo supporto è stimato a 1,392. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,4004.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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