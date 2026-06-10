Analisi Tecnica: USD/CAD del 9/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno
Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3962, mentre il primo supporto è stimato a 1,392. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,4004.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)