Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 14/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 14/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 giugno

Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un -0,14%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,399 e primo supporto individuato a 1,3948. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,4032.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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