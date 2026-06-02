Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno
Sessione moderatamente positiva quella dell'1 giugno, per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi in salita a 1,3839.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3857 e primo supporto individuato a 1,3804. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,391.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)