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Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno

Sessione moderatamente positiva quella dell'1 giugno, per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi in salita a 1,3839.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3857 e primo supporto individuato a 1,3804. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,391.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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