Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3964, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,391. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,4018.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)