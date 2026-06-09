Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3964, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,391. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,4018.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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