Gen Digital in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale nella sicurezza di Internet , che tratta in perdita del 7,05% sui valori precedenti.



L'andamento di Gen Digital nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di medio periodo di Gen Digital confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 23,57 USD con primo supporto visto a 21,92. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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