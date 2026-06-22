Italo Summer Experience, al via la stagione estiva

(Teleborsa) - Parte la stagione estiva di Italo all’insegna di numerose novità, illustrate oggi nel consueto road show che l’azienda dedica alle Agenzie di Viaggio.



In una estate che sta prendendo il via con crescente arrivo di turisti (sia interni che esteri) ed una esponenziale richiesta di esperienze immersive, Italo offre alle agenzie la possibilità di vendere prodotti integrati e connessioni in grado di soddisfare la richiesta di spostamenti legati al fenomeno del turismo esperienziale. Non solo grandi città, ma con i bus Itabus e le connessioni con altri mezzi di trasporto (come le unità veloci di SNAV) i viaggiatori Italo possono raggiungere le perle del Made in Italy (tra cui diverse isole) con semplicità di acquisto, grazie ad una singola transazione, e senza il pensiero degli spostamenti con mezzi privati.



Nel dettaglio, attivati servizi treno più bus verso il Lago di Garda: si arriva con Italo fino a Verona Porta Nuova e si prosegue il viaggio con Itabus. Un solo biglietto per raggiungere Castelnuovo del Garda (fermata adiacente l’ingresso di Gardaland), Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Malcesine, Torbole e Riva del Garda. Da numerose città d’Italia (Roma, Firenze, Bologna, Padova, Udine, Treviso, solo per fare degli esempi) si possono così raggiungere alcune delle località più richieste. Lato marittimo, con un’unica transazione, i viaggiatori possono acquistare un biglietto combinato treno Italo, bus Itabus e unità veloci SNAV: si arriva in treno a Napoli, da lì con un Itabus dedicato in coincidenza si arriva al porto di Molo Beverello per prendere una unità veloce di SNAV, raggiungendo mete quali Capri, Ischia, Procida, le Isole Eolie (Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari) e Pontine (Ventotene e Ponza).



Incrementati anche i servizi ferroviari verso le mete più gettonate con due nuovi collegamenti tra Venezia e Reggio Calabria, 2 aggiuntivi tra Torino e Bari, 2 ulteriori tra Roma e Bolzano, oltre al potenziamento delle fermate a Scalea.



Soluzioni studiate per garantire ai passeggeri massima possibilità di scelta. La società, infatti, è sempre più vicina ai suoi viaggiatori, offrendo servizi innovativi ed investendo per rendere il viaggio un’esperienza unica. Di recente sono partite le installazioni della tecnologia Starlink a bordo dei treni



Italo, prima grande compagnia di Alta Velocità al mondo a dotarsi di questa connessione satellitare ultraveloce.



Studiate per i clienti nuove soluzioni sia nelle Lounge Italo Club, con l’introduzione dei primi piatti caldi nella fascia pranzo, sia a bordo treno (in ambiente Smart è partita la vendita di prodotto "food & beverage").



Nuove proposte e grandi investimenti per soddisfare tutte le esigenze dei viaggiatori, anticipando anche i cambiamenti del mercato, che oggi si struttura in tre distinte fasce di passeggeri: oltre ai classici consumer e corporate, emerge la categoria PMI (ormai un segmento a parte, a cui Italo dedica prodotti ad hoc) per la quale l’azienda ha implementato il sistema di triangolazioni grazie al supporto delle agenzie di viaggio.



"Italo oggi rappresenta una realtà in grado di offrire soluzioni ad ampio raggio. Siamo un gruppo intermodale che garantisce ai passeggeri la possibilità di pianificare il proprio viaggio per raggiungere tutta Italia, da nord a sud. Alta velocità ma non solo, grazie alle connessioni con i nostri bus arriviamo in numerose località come aree interne, piccoli borghi e centri turistici che attraggono visitatori da tutto il mondo. I flussi ci indicano come sempre più viaggiatori siano alla ricerca di spostamenti condivisi e semplici da pianificare, per questo abbiamo fatto del nostro sito una vera piattaforma multimodale, dove si possono trovare tutti i servizi connessi al viaggio" dichiara Fabrizio Bona, Direttore Commerciale Italo.



"Il mondo del travel è in costante evoluzione, abbiamo visto come si sia trasformato in questi ultimi anni ed è per questo che offriamo sempre nuove soluzioni, studiate appositamente per i diversi comparti. Se da un lato cresce il settore business e si consolida quello leisure, emerge il comparto PMI. Con il supporto fondamentale delle Agenzie di Viaggio, Italo è in grado di rispondere a tutte le nuove richieste del mercato, anticipando le esigenze ed i nuovi trend" commenta Marco De Angelis, Direttore Vendite Italo.





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