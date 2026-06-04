Norwegian Air, 2,62 milioni di passeggeri a maggio. CEO: domanda resta positiva

(Teleborsa) - Il gruppo Norwegian Air ha trasportato a maggio un totale di 2,62 milioni di passeggeri. Di questi, Norwegian ha registrato 2,25 milioni di passeggeri, mentre Wideroe (compagnia aerea regionale norvegese) ne ha trasportati 364.000.



"Sono lieto che abbiamo offerto un altro mese di ottime prestazioni operative ai passeggeri che hanno viaggiato con Norwegian e Wideroe a maggio. L'elevata regolarità e la puntualità sono importanti per tutti i nostri clienti - ha dichiarato il CEO Geir Karlsen - Questi risultati dimostrano che la nostra attenzione all'affidabilità sta dando i suoi frutti in vista dell'intensa stagione estiva".



"Pur prevedendo un considerevole aumento della capacità nei prossimi mesi, soprattutto a giugno, continuiamo a registrare una domanda complessivamente positiva su tutta la nostra rete - ha aggiunto - Molte delle nostre rotte più popolari registrano un rapido esaurimento dei posti e continuiamo a offrire un'elevata capacità e un ottimo rapporto qualità-prezzo in molti mercati. Questo garantisce ai nostri clienti un'ampia scelta e tariffe competitive".



Né Norwegian né Wideroe hanno cancellato un singolo volo a causa dell'aumento dei prezzi del carburante, si legge nella nota della società.

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