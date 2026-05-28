"Italo is Magic": la creatività e la strategia di BBDO Italia tornano ad Alta Velocità

(Teleborsa) - Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nel 2025, Italo conferma la collaborazione con BBDO Italia, rinnovando diritti e pianificazione della campagna “Italo is Magic”.





“L’anno scorso, ci proiettavamo con ambizione e visione verso nuove sfide. Oggi, forti dell’ottimo riscontro del pubblico, dei riconoscimenti creativi ottenuti e degli obbiettivi di business raggiunti, quelle sfide le superiamo, le salutiamo e puntiamo alle prossime, scegliendo di continuare a viaggiare a bordo dell’eccellenza che ci ha accompagnato fino a qui”. Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo, commenta così il rinnovo dei diritti e della pianificazione della campagna “Italo is Magic”.



Una storia che non intende fermarsi, proseguendo verso gli orizzonti di una strategia sempre più ampia e capillare.



Quello che nel 2025 era considerato un punto d’arrivo, oggi - si legge nella nota - diventa un emozionante punto di partenza, con una grande certezza: la volontà di continuare ad affermare la superiorità della travel experience garantita dal brand e raccontata, attraverso la fervida immaginazione di un bambino, nelle case, nelle città e nei principali snodi urbani e ferroviari del Paese, sulle note di “Don’t Stop

me now” dei Queen.



La strategia si sviluppa nuovamente in un ecosistema integrato che comprende TV&TV, OOH, DOOH, Cinema e Digital con l'obiettivo di portare entertainment, qualità produttiva e visione strategica ancora una volta a destinazione. Senza mai fermarsi.

Condividi

```