Mondo TV, accordo con Living Pixels Entertainment per sviluppo della seconda stagione di Grisù

(Teleborsa) - Mondo TV , società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha sottoscritto un accordo con Living Pixels Entertainment, società indiana attiva nel settore dell'animazione, per lo sviluppo di una parte delle attività produttive relative alla seconda stagione della serie animata "Grisù". L'accordo prevede il coinvolgimento di Living Pixels Entertainment nelle attività di produzione dell'animazione attraverso il proprio team specializzato.



La sottoscrizione dell'accordo si inserisce nel quadro delle iniziative di rilancio delle attività produttive del Gruppo successive alla positiva conclusione del procedimento di Composizione Negoziata della Crisi. La seconda stagione di "Grisù", brand storico del catalogo Mondo TV e riconosciuto a livello internazionale, è attualmente in fase di sviluppo. Il completamento della produzione è previsto indicativamente entro i prossimi 18 mesi.



(Foto: © Fred Mantel / 123RF)

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