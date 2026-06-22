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LUISS ad Assisi per la Summer School sul lavoro del futuro

C'è tempo fino al 27 giugno 2026 per iscriversi

Economia
LUISS ad Assisi per la Summer School sul lavoro del futuro
(Teleborsa) - Dal 31 agosto al 6 settembre 2026 Assisi ospiterà una nuova edizione di Percorsi Assisi, la Summer School promossa dal Sacro Convento di San Francesco in collaborazione con la LUISS e altre sei università italiane. L'iniziativa si rivolge a studenti universitari e giovani professionisti under 35, chiamati a confrontarsi per una settimana sui temi che stanno trasformando il mondo del lavoro.

Il filo conduttore dell'edizione 2026 sarà "Il futuro del lavoro è oggi. Persone, innovazione e responsabilità", un percorso interdisciplinare pensato per approfondire le sfide e le opportunità legate all'evoluzione delle professioni, delle competenze e dei modelli organizzativi. Al centro del dibattito, il rapporto tra innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, etica, economia e dimensione umana del lavoro.

Il programma alternerà lezioni, seminari, workshop e attività di gruppo, con la partecipazione di docenti universitari, tutor ed esperti. Accanto ai momenti di studio, i partecipanti vivranno visite sul territorio, incontri culturali e occasioni di confronto informale, in un’esperienza che unisce la riflessione accademica alla dimensione umana e relazionale.

Più che un semplice ciclo di lezioni, Percorsi Assisi si propone come uno spazio di dialogo tra persone, idee e percorsi di studio differenti, dove la conoscenza nasce dal confronto, dall'ascolto reciproco e dalla condivisione di prospettive diverse, in linea con i valori di un umanesimo fraterno e solidale.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 27 giugno 2026. Per partecipare sarà necessario presentare la propria candidatura inviando curriculum vitae e lettera motivazionale secondo le modalità indicate nel bando che verrà pubblicato sul sito ufficiale dell'iniziativa.

Al termine del percorso formativo, a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.







(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)
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