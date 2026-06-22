LUISS ad Assisi per la Summer School sul lavoro del futuro

C'è tempo fino al 27 giugno 2026 per iscriversi

(Teleborsa) - Dal 31 agosto al 6 settembre 2026 Assisi ospiterà una nuova edizione di Percorsi Assisi, la Summer School promossa dal Sacro Convento di San Francesco in collaborazione con la LUISS e altre sei università italiane. L'iniziativa si rivolge a studenti universitari e giovani professionisti under 35, chiamati a confrontarsi per una settimana sui temi che stanno trasformando il mondo del lavoro.



Il filo conduttore dell'edizione 2026 sarà "Il futuro del lavoro è oggi. Persone, innovazione e responsabilità", un percorso interdisciplinare pensato per approfondire le sfide e le opportunità legate all'evoluzione delle professioni, delle competenze e dei modelli organizzativi. Al centro del dibattito, il rapporto tra innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, etica, economia e dimensione umana del lavoro.



Il programma alternerà lezioni, seminari, workshop e attività di gruppo, con la partecipazione di docenti universitari, tutor ed esperti. Accanto ai momenti di studio, i partecipanti vivranno visite sul territorio, incontri culturali e occasioni di confronto informale, in un’esperienza che unisce la riflessione accademica alla dimensione umana e relazionale.



Più che un semplice ciclo di lezioni, Percorsi Assisi si propone come uno spazio di dialogo tra persone, idee e percorsi di studio differenti, dove la conoscenza nasce dal confronto, dall'ascolto reciproco e dalla condivisione di prospettive diverse, in linea con i valori di un umanesimo fraterno e solidale.



Le iscrizioni resteranno aperte fino al 27 giugno 2026. Per partecipare sarà necessario presentare la propria candidatura inviando curriculum vitae e lettera motivazionale secondo le modalità indicate nel bando che verrà pubblicato sul sito ufficiale dell'iniziativa.



Al termine del percorso formativo, a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.















(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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