Londra: andamento sostenuto per IAG

(Teleborsa) - Rialzo marcato per International Airlines , che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che la compagnia aerea mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,24%, rispetto a -1,07% del principale indice della Borsa di Londra ).





L'esame di breve periodo di IAG classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,674 sterline e primo supporto individuato a 4,575. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,773.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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