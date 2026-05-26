Londra: scambi al rialzo per IAG

(Teleborsa) - Avanza International Airlines , che guadagna bene, con una variazione del 2,60%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che la compagnia aerea mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,66%, rispetto a +2,13% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di IAG è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,096 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,056. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,136.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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