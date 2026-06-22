Londra: scambi al rialzo per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , con una variazione percentuale del 2,50%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Metlen Energy & Metals rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 42,31 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 41,05. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 40,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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