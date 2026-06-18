Londra: movimento negativo per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che mostra un decremento del 2,72%.



Lo scenario su base settimanale di Metlen Energy & Metals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo di Metlen Energy & Metals mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 41,49 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 40,47. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 42,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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