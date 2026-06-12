Londra: nuovo spunto rialzista per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , con una variazione percentuale del 2,96%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Metlen Energy & Metals rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Metlen Energy & Metals è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 41,89 Euro e supporto a 41,39. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 42,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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