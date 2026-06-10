Londra: nuovo spunto rialzista per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Bene la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , con un rialzo del 2,76%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Metlen Energy & Metals evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Metlen Energy & Metals rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Metlen Energy & Metals è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 41,85 Euro e supporto a 41,21. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 42,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```