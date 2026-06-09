Londra: positiva la giornata per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Bene la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , con un rialzo del 3,71%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Metlen Energy & Metals mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,17%, rispetto a +0,12% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Metlen Energy & Metals . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Metlen Energy & Metals evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 41,97 Euro. Primo supporto a 40,39. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 39,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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