Eventi e scadenze del 27 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 27/05/2026

Appuntamenti:

UILCA - 8° Congresso Nazionale "Volti al futuro" - Hotel Hilton Molino Stucky alla Giudecca di Venezia - Al congresso verrà eletto il segretario generale e la nuova Segreteria Nazionale. Parteciperanno, tra gli altri, gli AD di Monte dei Paschi di Siena, BPER, Banco Desio, BNL e Unipol, il Chief Governance Officer di Crédit Agricole Italia, il Direttore Generale di Federcasse, il segretario generale UIL e il Country Manager di Italia Generali (da lunedì 25/05/2026 a giovedì 28/05/2026)

Johnson & Johnson - Partecipazione alla Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference - Il Management di Johnson & Johnson, parteciperà a una "fireside chat" in occasione della Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference

Green Med Expo & Symposium 2026 - Stazione Marittima di Napoli - 7ª edizione della mostra-evento annuale organizzata da RiciclaTv ed Ecomondo, per promuovere un'economia circolare, energetica, idrica e urbana sostenibile. Riunisce istituzioni, stakeholder pubblici e privati, imprese, enti e comunità locali con un ricco programma di incontri e workshop (da mercoledì 27/05/2026 a venerdì 29/05/2026)

Consiglio dello Spazio economico europeo - Bruxelles - La 62ª sessione del Consiglio dello Spazio economico europeo ("SEE") sarà presieduta da Michael Damianos, ministro dell'Energia, del commercio e dell'industria della Repubblica di Cipro, in rappresentanza della presidenza del Consiglio dell'UE. Parteciperanno Espen Barth Eide, ministro degli Affari esteri della Norvegia, Sabine Monauni, ministro degli Affari esteri, dell'ambiente e della cultura del Liechtenstein, Martin Eyjólfsson, sottosegretario di Stato permanente al ministero degli Affari esteri dell'Islanda, nonché rappresentanti della Commissione europea e del servizio europeo per l'azione esterna

Riunione informale dei ministri degli affari esteri - Gymnich - Limassol, Cipro - L'incontro Gymnich della Presidenza del Consiglio dell'UE da parte di Cipro è copresieduto da Constantinos Kombos, Ministro degli Affari esteri di Cipro, e da Kaja Kallas, Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza (da mercoledì 27/05/2026 a giovedì 28/05/2026)

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di aprile

09:30 - Oxford Economics-EY - Outlook macroeconomico - Università Luiss Guido Carli, Roma - Oxford Economics e EY Italia presentano il nuovo Outlook macroeconomico. Parteciperanno esponenti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese. Tra gli interventi, Nicola Nobile (Chief Italy Economist) e Paolo Grignani (Senior Economist) di Oxford Economics, Mario Rocco (Partner di EY-Parthenon, Valuation, Modelling and Economics Leader), Emiliano Micucci (Head of Global Economics, Social Impact & Economic Policy Advisory, ENEL) e Marco Valli (Chief Economist, UniCredit)

10:00 - Presentazione IV edizione del Libro nero sull'azzardo - CGIL Nazionale, Sala di Vittorio, Roma - IV edizione del Libro nero sull'azzardo, lo storico rapporto a cura di FEDERCONSUMATORI, ISSCON E CGIL sul gioco d'azzardo in Italia. Il rapporto sarà presentato da Massimiliano Vigarani - Federconsumatori Modena e Fondazione Isscon

10:30 - MIMIT - Tavolo Natuzzi - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il tavolo Natuzzi. Previsto un giro tavolo per gli operatori

11:00 - Istat - L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità - a.s. 2024-2025

14:00 - Utilitalia - Presentazione Green Book 2026 - Stazione Marittima di Napoli - Presentazione del Green Book 2026, il rapporto ufficiale sui dati della gestione dei rifiuti urbani in Italia, realizzato da Fondazione Utilitatis e promosso da Utilitalia. Interverranno, tra gli altri, Luca Dal Fabbro (Presidente di Utilitalia), Annamaria Barrile (DG di Utilitalia), Laura D'Aprile (Capo Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile, MASE) e Mario Rosario Mazzola (Presidente di Fondazione Utilitatis)

17:00 - Inaugurazione sede Luiss Business School Milano "A world ahead" - Via Quadrio 17, Milano - Luiss Business School inaugura la sua nuova sede di Milano. Interverranno, tra gli altri, Giorgio Fossa (Presidente Università Luiss) Luigi Abete (Presidente Luiss Business School), Paolo Boccardelli (Rettore della Luiss), Andrea Guerra (CEO Prada Group), Vincenzo Esposito (CEO Microsoft Italy), Alessandra Carra (CEO Feltrinelli Group) e Paolo Benanti (Presidente Commissione sull'Intelligenza Artificiale per l'Informazione e Professore di Filosofia morale alla Luiss)

18:30 - Scenari Economici Globali - Sede FEEM (Palazzo delle Stelline), Milano - Evento di alto profilo "Trasformazioni dell'economia globale: il punto di vista di Visco e Siniscalco nel confronto di Fondazione Eni Enrico Mattei" promosso dalla Fondazione Eni Enrico Mattei, dedicato ai grandi cambiamenti che stanno ridefinendo l'economia mondiale. Protagonisti dell'evento saranno Ignazio Visco (Governatore Onorario, Banca d'Italia) e Domenico Siniscalco (Vice Chairman e Senior Advisor, Morgan Stanley Europe), coordinati dal Direttore della Fondazione Alessandro Lanza

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Abercrombie & Fitch - Risultati di periodo

Crowdfundme - Assemblea: Bilancio

Marvell Technology - Risultati di periodo

Giglio Group - CDA: Bilancio

Salesforce - Risultati di periodo

Tenax International - CDA: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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