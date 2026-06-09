Eventi e scadenze del 9 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 09/06/2026

Appuntamenti:

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

UE - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Telecomunicazioni) - I ministri discuteranno di proposta di regolamento relativo ai portafogli europei delle imprese, sovranità tecnologica delle pubbliche amministrazioni europee e rafforzamento della cooperazione tra l'UE e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). La presidenza presenterà le sue relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al regolamento sulle reti digitali e al regolamento sulla cybersicurezza 2

ABI - "Supervision, Risks & Profitability 2026" - Milano, Auditorium Bezzi Banco BPM - La XXVI edizione dell'evento annuale è promosso da ABI in collaborazione con DIPO per supportare le banche e gli intermediari finanziari a sviluppare nuove strategie di crescita e innovazione nonostante i requisiti normativi sempre più stringenti. L'evento è dedicato ai temi della Vigilanza Europea e della gestione dei rischi (da martedì 09/06/2026 a mercoledì 10/06/2026)

Forum PA 2026 - Roma, Convention Center "La Nuvola" - Principale manifestazione nazionale dedicata all'innovazione della Pubblica Amministrazione e dei sistemi territoriali. Tema guida del Forum "Per una PA che genera futuro". Ci saranno numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale, tra i quali, i ministri Zangrillo, Nordio, Foti, Pichetto Fratin, Bernini, Casellati e Urso, il Vicepresidente della Commissione Europea Fitto, i Sottosegretari Butti e Barachini, il DG del CNR, il Presidente dell'ISTAT e il DG di INAIL (da martedì 09/06/2026 a giovedì 11/06/2026)

08:30 - Senato - Missioni internazionali, Comunicazioni Tajani e Crosetto - Aula Convegni del Senato - Le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato ascolteranno le comunicazioni dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto nell'ambito dell'esame della delibera del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali nel 2026 e della relazione sulle missioni già in corso e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo, finalizzati al sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, anche in vista della loro proroga per il prossimo anno

10:00 - "Auto e Città, oltre il divieto" - Roma, Villa Blanc - Evento organizzato dall'Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School per analizzare l'evoluzione e le sfide delle politiche di accesso ai centri urbani. Tra gli interventi, Luca Pirolo (Direttore Scientifico Osservatorio Luiss Business School), Veronica Nicotra (Segretario Generale ANCI), Roberto Pietrantonio (Presidente UNRAE), Alberto Santilli (AD Toyota Motor Italia) e Fabio Pressi (CEO di A2A E-Mobility)

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà alla conferenza stampa "Spazio, eccellenza del Made in Italy"

10:00 - Scenari Immobiliari - Rapporto 2026 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero" - Four Seasons Hotel, Milano - Presentazione del Rapporto 2026 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari. Il Rapporto sarà presentato da Mario Breglia e Francesca Zirnstein (Scenari Immobiliari) e Gottardo Casadei (Studio Casadei), e commentato dai responsabili dei fondi che hanno contribuito alla sua realizzazione

10:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Milano - Sopralluogo tecnico del vicepremier e ministro Matteo Salvini presso gli edifici ALER di Milano (via Costantino Baroni, 99)

10:30 - Assemblea annuale di Centromarca - Palazzo Mezzanotte, Milano - L'incontro pubblico "Il ruolo della Marca nel Sistema Paese. Generare valore, promuovere valori, ispirare futuro", sarà dedicato al contributo dell'industria di Marca allo sviluppo economico, sociale e culturale dell'Italia. Interverranno, tra gli altri, Francesco Mutti, Presidente di Centromarca, Paola Severino, Presidente della Luiss School of Law, Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo Commissione europea per la coesione e le riforme, in collegamento da Bruxelles, e i Presidenti di Lavazza, Gruppo Mercegaglia e Ponti

12:30 - Attività di Governo - Ministro Urso, Tavolo Assicurazioni - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede presiede il Tavolo Assicurazioni. Previsto un girotavolo per gli operatori

16:00 - "L’Agenzia del Demanio e il futuro della gestione del patrimonio immobiliare pubblico" - La Nuvola di Roma - Panel "L'Agenzia del Demanio e il futuro della gestione del patrimonio immobiliare pubblico: innovazione, tecnologia e nuovi servizi" organizzato nell'ambito della 37ª edizione del Forum PA dall'Agenzia del Demanio. Il talk illustrerà l'evoluzione verso una gestione data driven del patrimonio immobiliare dello Stato, basata su tecnologie digitali e intelligenza artificiale, con l'obiettivo di valorizzare oltre 44.000 immobili pubblici, promuovere la rigenerazione urbana e generare valore per cittadini e territori

19:00 - AdSPMSOcc - Presentazione della 68ª Assemblea Generale di MedCruise - Palermo, NH Hotel Palermo - Conferenza stampa di presentazione dell'Assemblea Generale di MedCruise, l'associazione dei porti del Mediterraneo, organizzata dall'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. La conferenza sarà l'occasione per presentare obiettivi, contenuti e prospettive dell'edizione 2026. Tra gli interventi, Annalisa Tardino, presidente dell'AdSP del Mare di Sicilia occidentale e Theodora Riga, presidente di MedCruise

19:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Montorio - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla III edizione del Barometro sul Contesto e sulle Prospettive degli investimenti spagnoli in Italia

Aziende:

Homizy - CDA: Relazione Semestrale

Idntt - Assemblea: Bilancio

KME Group - Assemblea: Bilancio

Trawell Co - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 - Seconda convocazione





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```