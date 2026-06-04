Eventi e scadenze del 4 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 04/06/2026

Appuntamenti:

LUISS - "Forum Cyber 4.0" - Campus Luiss di Viale Romania 32, Roma - Alla Luiss, esperti e aziende discutono scenari strategici per la cybersecurity e lo sviluppo dell'ecosistema digitale italiano. Tra gli interventi, Paola Severino, Presidente della Luiss School of Law, il ministro Adolfo Urso (videomessaggio), Paolo Boccardelli, Rettore Luiss, Nunzia Ciardi, Vice Direttore ACN, Diego Brasioli, Vice Direttore Generale per le Questioni Cibernetiche, l'Informatica e l'Innovazione Tecnologica, MAECI, e Vittorio Rizzi, Direttore Generale, DIS (da mercoledì 03/06/2026 a giovedì 04/06/2026)

Phygital Sustainability Expo - Gli Stati Generali Europei sulla Cultura della Sostenibilità - Mercati di Traiano, Roma - 7ª edizione dell'evento di Sustainable Fashion Innovation Society, dedicato dedicato alla Cultura della Sostenibilità, sotto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Parlamento europeo, la Commissione europea e Sapienza Università di Roma quali partner principali. Saranno presenti, tra gli altri, i ministri Tajani, Calderone e Ciriani, la vicepresidente del Parlamento europeo Picierno e i messaggi dei ministri Pichetto Fratin e Alberti Casellati (da giovedì 04/06/2026 a venerdì 05/06/2026)

UE - Consiglio "Giustizia e affari interni" (Affari interni) - Iministri discuteranno dello stato generale dello spazio Schengen ed esamineranno lo stato di avanzamento dell'attuazione dei sistemi informatici su larga scala (sistema di ingressi/uscite, ETIAS). Faranno il punto sull'attuazione del patto sulla migrazione e discuteranno della dimensione esterna della migrazione. Discuteranno ulteriormente del futuro status giuridico degli sfollati dall'Ucraina e si occuperanno anche di questioni di sicurezza, con particolare attenzione alle conseguenze della situazione generale in Medio Oriente

Banca d'Italia - Ita-coin; €-coin; Conti finanziari

XXIV edizione del Public Finance Workshop - Roma - 24ª edizione del Public Finance Workshop della Banca d'Italia, organizzato con il Fondo Monetario Internazionale e l'Università Bocconi. La conferenza riunisce accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di approfondire i temi di finanza pubblica più attuali e rilevanti per la politica economica; si conclude con una tavola rotonda sul tema "Fiscal Policy in an Era of Uncertainty" (da giovedì 04/06/2026 a venerdì 05/06/2026)

09:00 - Geopolitica: tra fattori di rischio e opportunità - Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - Evento organizzato da ABI in collaborazione con ABISERVIZI. Interviene Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI

09:30 - ENAC - Presentazione del Fact Book 2026 ICCSAI - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma - Convegno ENAC "Tra un'epoca e un'altra: verso quale trasporto aereo?" - Presentazione del Fact Book 2026 del Centro ITSM – ICCSAI Transport and Sustainable Mobility. Tra gli interventi, Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), il Viceministro Edoardo Rixi, Renato Redondi (Centro ICCSAI-ITSM), Alfonso Celotto (Presidente Aeroporti 2030), Carlo Borgomeo (Presidente Assaeroporti), Gaetano Intrieri (CEO Aeroitalia) e Joerg Eberhart (AD ITA Airways)

10:00 - AIEL - Assemblea 2026 - Il futuro delle filiere bosco legno energia - Sede dell'Associazione Palazzo di Veneto Agricoltura, Agripolis - Legnaro - Assemblea generaledei soci 2026 dal tema "Foreste. Filiere. Futuro."

11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di aprile 2026

12:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Roma, Palazzo Wedekind - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà presente agli Stati generali dell'abitare 2026 "Il nuovo piano casa per l'Italia"- dall'emergenza abitativa a una nuova strategia per il Paese

12:50 - Question time - Ministro Salvini - Question time con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, alla Camera

15:00 - Question time - Ministro Giorgetti - Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in Senato

16:00 - Attività di Governo - Ministro Urso all'Assemblea di APPLiA Italia - Milano - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene in videocollegamento all'Assemblea Generale di APPLiA Italia

19:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Ambasciata di Francia in Italia, Piazza Farnese - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'evento Farnese d'Or organizzato da CCI France Italie





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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