Eventi e scadenze del 3 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 03/06/2026

Appuntamenti:

Fed - Beige Book

LUISS - "Forum Cyber 4.0" - Campus Luiss di Viale Romania 32, Roma - Alla Luiss, esperti e aziende discutono scenari strategici per la cybersecurity e lo sviluppo dell'ecosistema digitale italiano. Tra gli interventi, Paola Severino, Presidente della Luiss School of Law, il ministro Adolfo Urso (videomessaggio), Paolo Boccardelli, Rettore Luiss, Nunzia Ciardi, Vice Direttore ACN, Diego Brasioli, Vice Direttore Generale per le Questioni Cibernetiche, l'Informatica e l'Innovazione Tecnologica, MAECI, e Vittorio Rizzi, Direttore Generale, DIS (da mercoledì 03/06/2026 a giovedì 04/06/2026)

11:00 - Virtual press conference - Carmignac - conferenza stampa virtuale di Carmignac, durante cui sarà presentato l'outlook per il secondo semestre 2026. Interverranno Raphael Gallardo, Chief Economist, per l'analisi dello scenario macro e delle tendenze di mercato e Kevin Thozet, membro del Comitato Investimenti, per la presentazione della strategia d'investimento di Carmignac per il secondo semestre 2026

12:10 - 30° anniversario di quotazione Banca Mediolanum - Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana - Evento organizzato da Banca Mediolanum. Interviene, tra gli altri, Antonio Patuelli, Presidente ABI

15:30 - ECON - Piero Cipollone - Discorso di apertura di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, in audizione sull'euro digitale, davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles

17:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ed una rappresentanza dei Carabinieri in occasione del 212° anniversario di fondazione dell'Arma

Aziende:

Acea - Assemblea: Bilancio

Ascopiave - Assemblea: Bilancio

Macy's - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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