New York: amplia il rialzo Coherent
(Teleborsa) - Brilla la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che passa di mano con un aumento del 9,61%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coherent rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Coherent, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 443,1 USD. Primo supporto visto a 395,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 363,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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