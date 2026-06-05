Super Micro Computer, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che soffre con un calo del 9,84%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Super Micro Computer rispetto all'indice di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Super Micro Computer . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Super Micro Computer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 44,26 USD. Primo supporto a 41,21. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 40,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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