Super Micro Computer, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che soffre con un calo del 9,84%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Super Micro Computer rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Super Micro Computer. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Super Micro Computer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 44,26 USD. Primo supporto a 41,21. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 40,14.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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