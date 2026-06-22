New York: scambi in positivo per Amgen
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società farmaceutica, che avanza bene dell'1,99%.
L'andamento di Amgen nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della compagnia farmaceutica statunitense. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Amgen evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 347,1 USD. Primo supporto a 339,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 334,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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