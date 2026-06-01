New York: calo per Amgen
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società farmaceutica, che presenta una flessione del 2,66% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Amgen rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Si indebolisce il quadro tecnico della compagnia farmaceutica statunitense, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 325 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 332. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 322,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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