New York: calo per Amgen

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società farmaceutica , che presenta una flessione del 2,66% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Amgen rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Si indebolisce il quadro tecnico della compagnia farmaceutica statunitense , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 325 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 332. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 322,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```