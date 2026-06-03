New York: risultato positivo per Amgen

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società farmaceutica , in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Amgen è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario della compagnia farmaceutica statunitense si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 328,9 USD. Prima resistenza a 337,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 323,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```