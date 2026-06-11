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New York: andamento sostenuto per Amgen

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Amgen
Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica, con una variazione percentuale del 2,21%.
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