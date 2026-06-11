New York: risultato positivo per Amgen
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica, con una variazione percentuale del 2,21%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amgen rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della compagnia farmaceutica statunitense. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Amgen evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 346,7 USD. Primo supporto a 342,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 339,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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