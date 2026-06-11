New York: risultato positivo per Amgen

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica , con una variazione percentuale del 2,21%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amgen rispetto all'indice di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della compagnia farmaceutica statunitense . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Amgen evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 346,7 USD. Primo supporto a 342,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 339,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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