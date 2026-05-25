Specchia accelera con la fibra FTTH: conclusi i lavori Open Fiber

(Teleborsa) - Sono in fase di conclusione a Specchia i lavori di Open Fiber previsti dal Piano ‘Italia a 1 Giga’ per la diffusione della banda ultra larga. L’intervento nel borgo in provincia di Lecce - svolto in sinergia con l’Amministrazione comunale - prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) che consentirà di collegare oltre 1.500 civici, pari a oltre 1.700 unità immobiliari tra abitazioni, attività commerciali, imprese, uffici pubblici e studi professionali.



Fibra ottica FTTH e PNRR: infrastruttura strategica per Specchia



Il progetto, cofinanziato con i fondi del PNRR e dall’azienda di telecomunicazioni, si sviluppa nelle aree individuate dal bando pubblico: l’intervento va ad affiancarsi alle reti già realizzate nell’ambito del Piano ‘Banda Ultra Larga’, che aveva portato la connessione FTTH nella zona industriale del centro del basso Salento, raggiungendo più di 100 unità immobiliari tra aziende e stabilimenti produttivi.



Internet ultraveloce oltre 1 Gbps: vantaggi per cittadini e imprese



La rete in fibra ottica FTTH realizzata da Open Fiber consente di raggiungere connessioni Internet ultraveloci superiori a 1 Gigabit al secondo, abilitando l’accesso a una vasta gamma di servizi digitali evoluti per cittadini, imprese e professionisti.



La disponibilità della banda ultra larga, inoltre, favorisce una migliore interazione tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni, supporta la didattica digitale e abilita modalità di lavoro da remoto sempre più diffuse. Grazie alle sue elevate prestazioni, la fibra ottica FTTH rafforza la competitività di aziende, PMI e attività economiche locali, favorendo innovazione, produttività e crescita sostenibile.



"L’avvio dei lavori per la fibra ottica a Specchia segna un passo strategico per il futuro del territorio, migliorando la connettività e riducendo il divario digitale a beneficio di famiglie, professionisti e imprese - afferma il sindaco Anna Laura Remigi -. L’Amministrazione accoglie con favore l’intervento, consapevole del valore dell’innovazione per lo sviluppo e l’attrattività del nostro Comune, e seguirà i lavori affinché si svolgano nel rispetto della comunità. Investire nella rete significa sostenere crescita, servizi e nuove opportunità".



"Open Fiber sta portando avanti a Specchia un progetto infrastrutturale di grande rilevanza per il territorio, rafforzando il suo impegno per la connettività della Puglia. In un’area a forte vocazione turistica come il Salento, la disponibilità di una connessione ultraveloce diventa inoltre un fattore chiave per lo sviluppo dell’ecoturismo, favorendo modelli di ospitalità sostenibili, il lavoro da remoto e la promozione digitale del patrimonio ambientale e culturale locale. Sono alcuni dei tanti servizi che la rete in fibra ottica FTTH abilita per favorire nuove opportunità di crescita economica", dichiara Leonardo Demetrio, Field Manager dell’azienda guidata dall’Amministratore Delegato Giuseppe Gola.







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