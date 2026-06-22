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PALLADIUM del 19/06/2026

Finanza
PALLADIUM del 19/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 giugno

Chiusura in profondo rosso per il metallo prezioso, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,91%.

Il quadro tecnico del palladio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.222,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.331,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.185,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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