Perde VeriSign sul mercato di New York

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda specializzata nella sicurezza delle infrastrutture internet e di telecomunicazione , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,73%.



La tendenza ad una settimana di VeriSign è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 243,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 260,1. Il peggioramento di VeriSign è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 236,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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