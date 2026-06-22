Piazza Affari: calo per Moltiply Group
(Teleborsa) - Retrocede il broker online per i mutui alle famiglie, con un ribasso del 2,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moltiply Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Moltiply Group rispetto all'indice.
Tecnicamente, Moltiply Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 36,58 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,23. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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