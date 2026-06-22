Piazza Affari: calo per Moltiply Group

(Teleborsa) - Retrocede il broker online per i mutui alle famiglie , con un ribasso del 2,05%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moltiply Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Moltiply Group rispetto all'indice.





Tecnicamente, Moltiply Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 36,58 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,23. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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