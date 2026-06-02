Piazza Affari: scambi in positivo per Moltiply Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per il broker online per i mutui alle famiglie , che avanza bene dell'1,98%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moltiply Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Moltiply Group rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Moltiply Group rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 33,72 Euro, mentre i supporti sono stimati a 32,92. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 34,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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