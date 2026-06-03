Piazza Affari: brillante l'andamento di Moltiply Group
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del broker online per i mutui alle famiglie, con una variazione percentuale del 3,24%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Moltiply Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,35%, rispetto a +0,74% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo status tecnico di medio periodo di Moltiply Group ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 33,82 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 34,92, mentre il primo supporto è stimato a 32,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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