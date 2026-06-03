Piazza Affari: brillante l'andamento di Moltiply Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del broker online per i mutui alle famiglie , con una variazione percentuale del 3,24%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Moltiply Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,35%, rispetto a +0,74% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di medio periodo di Moltiply Group ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 33,82 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 34,92, mentre il primo supporto è stimato a 32,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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