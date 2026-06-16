Piazza Affari: balza in avanti Moltiply Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il broker online per i mutui alle famiglie, che tratta in utile del 2,09% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Moltiply Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Moltiply Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 37,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 35,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 38,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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