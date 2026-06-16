Piazza Affari: balza in avanti Moltiply Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il broker online per i mutui alle famiglie , che tratta in utile del 2,09% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Moltiply Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Moltiply Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 37,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 35,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 38,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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