In evidenza Moltiply Group sul listino di Piazza Affari
(Teleborsa) - Rialzo per il broker online per i mutui alle famiglie, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,86%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Moltiply Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di Moltiply Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,47 Euro con area di resistenza individuata a quota 34,07. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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