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Piazza Affari: scambi negativi per Avio

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Piazza Affari: scambi negativi per Avio
Pressione sull'azienda aerospaziale italiana, che tratta con una perdita dell'1,98%.
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