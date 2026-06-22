Piazza Affari: si concentrano le vendite su Snam
(Teleborsa) - Sottotono l'utility, che passa di mano con un calo del 3,57% nel giorno dello stacco della cedola del dividendo.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Snam, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo della società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,283 Euro e primo supporto individuato a 6,165. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,401.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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