Piazza Affari: si concentrano le vendite su Snam

(Teleborsa) - Sottotono l' utility , che passa di mano con un calo del 3,57% nel giorno dello stacco della cedola del dividendo.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Snam , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo della società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,283 Euro e primo supporto individuato a 6,165. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,401.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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