Finali nazionali della Lega UNICA Snam: tre giorni di sport, inclusione e condivisione

(Teleborsa) - Si è conclusa questo weekend a Frascati la fase finale della Lega UNICA Snam 2026, l'evento di inclusione sociale che ha riunito partecipanti provenienti da tutta Italia in un intenso fine settimana all'insegna dello sport e della crescita personale.



La Lega UNICA Snam ha rappresentato un'occasione per promuovere i valori che da sempre guidano Snam e Confederazione calcistica italiana uniti in un percorso di rispetto, partecipazione, uguaglianza e inclusione. Attraverso il calcio, ragazzi con disabilità mentale hanno avuto l'opportunità di conoscersi, stringere nuove amicizie e sentirsi parte di una comunità unita dagli stessi ideali.



"Abbiamo vissuto giornate straordinarie - dichiara il presidente della Confederazione calcistica italiana Andrea Montemurro - in cui ogni sorriso, ogni gesto di supporto e ogni emozione condivisa hanno confermato la forza dello sport come strumento di aggregazione e crescita".



Dello stesso avviso l'amministratore delegato di Snam Agostino Scornajenchi presente all'evento: "L'energia che noi portiamo ogni giorno in tutto il paese oggi è rappresentata da questi ragazzi meravigliosi che, ciascuno con la sua unicità, hanno tradotto la loro energia in movimento, gioco di squadra e inclusione".

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