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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 22/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 22/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

Performance infelice per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 22 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 7.544,7. Primo supporto visto a 7.410,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 7.348,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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