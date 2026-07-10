Milano 10:32
52.611 +0,44%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
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Londra 10:32
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Francoforte 10:32
25.099 -0,08%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio

Balza in avanti il maggiore indice americano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,81%.

L'esame di breve periodo dell'S&P 500 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7.564 e primo supporto individuato a 7.503. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7.624,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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