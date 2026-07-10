Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio
Balza in avanti il maggiore indice americano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,81%.
L'esame di breve periodo dell'S&P 500 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7.564 e primo supporto individuato a 7.503. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7.624,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)